Acusada de plágio; Microsoft suspende Juku - Link - Estadão

Lembra do Juku, o “Twitter” lançado pela Microsoft na China? Foi suspenso por tempo indeterminado. Logo após seu lançamento, os usuários apontaram a semelhança do Juku com outra ferramenta de microblogging – não o Twitter, mas o Plurk.

A semelhança foi notada, inclusive, por um leitor que comentou no blog do Link. Após investigar, a Microsoft constatou que uma parte do código realmente foi copiada do Plurk. A culpa, segundo a empresa, é de um parceiro não-identificado da MSN China.

“Nós estamos obviamente muito desapontados, mas assumimos a responsabilidade por essa situação”, diz o comunicado enviado pela Microsoft à imprensa.