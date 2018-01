Acusados de invadir iPads são processados - Link - Estadão

Promotores dos Estados Unidos abriram processo criminal contra dois acusados de roubar endereços de email e outros dados pessoais de cerca de 120 mil usuários do iPad no país.

—-

Daniel Spitler e Andrew Auernheimer foram acusados de fraude e conspiração para acesso a computador sem autorização, afirmaram os promotores.

As acusações surgiram a partir de uma invasão de servidores da AT&T no ano passado que teria afetado usuários do iPad que usam conexão de internet sem fio provida pela operadora.

Advogados dos acusados não puderam ser imediatamente contatados.

As acusações foram feitas sete meses depois que um grupo chamado de Goatse Security ter dito que obteve acesso aos dados de usuários de iPad da AT&T, obtendo uma lista de endereços de e-mail que também inclui celebridades, presidentes-executivos de empresas, políticos e autoridades-sênior do governo.

O grupo Goatse não retornou imediatamente pedidos de comentários sobre o caso.

A Apple lançou o iPad em abril passado. Analistas, em média, estimam que a companhia tenha vendido cerca de 5,5 milhões de unidades do aparelho no primeiro trimestre fiscal.

Porta-voz da AT&T Mark Siegel não quis comentar o assunto e a Apple não pode ser contatada imediatamente.

Jonathan Stempel/REUTERS