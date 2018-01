Adele e Jobs lideram buscas do Google - Link - Estadão

Cantora e fundador da Apple estiveram entre os termos mais procurados em todo o mundo em 2011

MADRI – O hit-meme Rebecca Black, a companhia energética japonesa Tepco, Steve Jobs e o futuro smartphone da Apple, o iPhone 5, foram alguns dos termos mais procurados no Google no mundo todo durante o ano de 2011.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

A companhia de Mountain View, na Califórnia, publicou nesta quinta, 15, o ranking das buscas mais solicitadas, liderada por Rebecca Black, cantora do hit “Friday”, classificada por alguns como a pior música da história.

Acessando o site Google Zeitgeist é possível conferir os resultados de 48 países, inclusive o Brasil. Por aqui, os termos Facebook, BBB11, DDTank (game), Rebelde e Insensato Coração ocuparam as cinco primeiras posições. O serviço oferece vários recortes para cada país: música, cinema, compras, destinos de viagem etc

Em seguida, vêem a rede social Google Additional; o ator de “Jackass” Ryan Dunn, morto em um acidente de trânsito em junho; Casey Anthony, uma americana julgada e absolvida por ter matado a filha de dois anos; o videogame de guerra “Battlefield 3″; o iPhone 5; a cantora Adele; a Tpeco, empresa responsável pela usina nuclear de Fukushima; Steve Jobs; e o tablet iPad 2.

Entre as personalidades estão novamente Rebecca Black e Ryan Dunn, Kate Middleton e sua irmã Pippa, Casey Anthony, Adele, Steve Jobs, a cantora Amy Winehouse, o terrorista Osama bin Laden e o ator Charlie Sheen.

Rebecca e Dunn também lideram as buscas na categoria entretenimento, seguidos pela letra da música de Jessie J, “Price Tag”, a morte de Amy Winehouse e a letra da canção de Nicki Minaj, “Super Bass”.

O confronto entre os boxeadores Floyd Mayweather e Victor Ortiz, o jogo de futebol “Soccerstar”, o piloto de Indycar Dan Wheldon (morto este ano), o campeonato de artes marciais UFC, realizado no Rio de Janeiro, e o piloto de MotoGP Marco Simoncelli, que faleceu em outubro, foram os termos mais procurados no quesito esporte.

No ranking de consumo eletrônico lidera o novo leitor de livros e tablet da Amazon, o Kindle Fire, o iPhone 4S, o smartphone Sidekick 4G e o tablet Touchpad da HP, que não será mais fabricado.

/ EFE