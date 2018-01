Adeus à ATI - Link - Estadão

As placas de vídeo da AMD já não mais usarão o nome da ATI, a antiga fabricante de chips gráficos comprada em 2006. Quatro anos depois da aquisição que custou US$ 5,4 bilhões na época, a AMD decidiu aposentar o nome, afirmando que os consumidores já reconhecem os nomes dados às placas, como Radeon, combinados com a marca da AMD.

A ATI já havia sido rebatizada de AMD Graphics Product Group, mas o nome da marca havia sido mantido.

Segundo o Mashable, a decisão foi tomada após uma pesquisa de mercado que mostrou que as marcas AMD e Radeon já são fortes o suficiente.

Um porta-voz da AMD disse ao site The Register que a estratégia da empresa é colocar o foco no consumidor, em vez de ter um foco na marca. “Para nós, era a hora certa de mudar”, disse.

Por muitos anos, comprar uma placa de vídeo para o computador significava escolher entre o hardware da Nvidia ou da ATI.