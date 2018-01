Adeus ao Guitar Hero - Link - Estadão

As perspectivas da Activision Blizzard para o primeiro trimestre ficou abaixo das expectativas de Wall Street e a empresa fechará sua divisão responsável pelos jogos de música Guitar Hero, o que causou queda de mais de sete por cento em suas ações, na quarta-feira, 9.

A Activision Blizzard anunciou que fecharia sua unidade de negócios Guitar Hero e suspenderia o desenvolvimento do próximo jogo Guitar Hero porque a popularidade dos videogames musicais entrou em queda. A empresa informou que demitiria 500 dos seus sete mil funcionários em todo o mundo.

Em dezembro, a Viacom vendeu a Harmonix Music Systems, produtora responsável pela série de jogos Rock Band, ao grupo de investimento Columbus Nova, e lucrou US$ 200 milhões com a transação, estimaram analistas.

A despeito da onda de vendas de ações da Activision Blizzard na quarta-feira, alguns investidores, como Harry Rady, vice-presidente de investimento da Rady Asset Management, elogiaram a decisão da empresa de reduzir seus esforços quanto a títulos como Guitar Hero e concentrar recursos em sucessos como Call of Duty.

“Sempre que uma empresa se concentra em sua linha de maior sucesso para torná-la melhor e mais lucrativa –cortando um braço para tornar o corpo mais forte — , isso demonstra uma equipe de gestão disciplinada”, disse Rady, que detém ações da Activision Blizzard.

Os jogos de música têm produção cara, se incluídos os custos de licenciamento das canções e o custo de fabricação de hardware especial, a exemplo de guitarras plásticas.

“Na situação econômica atual, simplesmente não há como gerar lucros com eles”, disse Eric Hirshberg, presidente-executivo da Activision Publishing, em conversa telefônica com analistas.

A companhia informou ainda que não lançaria um jogo de skate no próximo ano e que poderia descartar o jogo True Crime: Hong Kong. A empresa anunciou ainda uma nova plataforma digital, “Beachhead”, que seria focada na franquia de grande sucesso Call of Duty.

Desde que foi lançado em novembro, Call of Duty: Black Ops já quebrou recordes no varejo, registrando mais de US$ 1 bilhão em vendas.

/ Liana B. Baker (REUTERS)