Adeus disquete - Link - Estadão

Em eras passadas as pessoas não utilizavam pendrives, smartphones ou mesmo CDs para gravar e transportar arquivos digitais. Elas utilizavam um artefato chamado disquete, que tinha capacidade de armazenar 1,4 mega de informação. Pois o disquete ainda é usado em alguns lugares, como Japão e Índia, mas a Sony, maior fabricante de disquetes do mundo, declarou que irá parar de fabricar tais produtos em março de 2011. No mês passado a empresa já encerrou as vendas de disquetes no resto do mundo, com exceção de algumas nações (como as já citadas).

O ano de maior sucesso dos disquetes foi 2002: a Sony vendeu 47 milhões de unidades. Esse número caiu para (os ainda substanciais) 12 milhões. Mas o pendrive dos nossos antepassados ainda irá sobreviver por um bom tempo: o jornal espanhol El País já apurou que a empresa Imation não tem planos de parar de produzir disquetes.

O disquete foi inventado em 1967 por Alan Shugar, que trabalhava na IBM. Sony agora se junta a Apple e Dell, que há alguns anos já deixaram de pensar no disquete ao fazer seus computadores (1998 e 2003 respectivamente).

Via El País