Adidas lança app para combinar Spotify com treino - Link - Estadão

FOTO: DIVULGAÇÃO FOTO: DIVULGAÇÃO

SÃO PAULO – A Adidas, em parceria com o serviço de streaming de músicas Spotify, lançou o Adidas Go. Através do acelerômetro do iPhone, ele combina o ritmo de treino do usuário com a música ouvida no serviço de streaming.

Ou seja, o celular mede o número e a frequência de passos da pessoa e combina com uma música que tenha o mesmo ritmo – tudo de acordo com o gosto pessoal, é claro. Segundo a Adidas, esta funcionalidade aprimoraria o treino dos usuários, incentivando-os ainda mais.

Ao final do treino, a pessoa poderia consultar – além do ritmo, tempo de duração da corrida e outras funções já existentes – quais músicas foram executadas no percurso, colocando-as em suas listas de preferência.

Caso a pessoa não seja cliente do Spotify, ela terá 7 dias de experiência no Spotify Premium. Ao término da semana, ela poderá, então, pagar a taxa do serviço ou utilizar o app com sua lista própria.

O aplicativo está disponível na Apple Store e apenas na versão em inglês. De acordo com a descrição, ele funciona corretamente apenas em iPhones 4S ou superiores.