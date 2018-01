Adidas lança gadget para treino - Link - Estadão

A Adidas, fabricante de artigos esportivos, lançou um novo aparelho de treinamento durante a CES 2010.

Denominado MiCoach, ele funciona em conjunto com um monitor cardíaco e um sensor instalado nos tênis de corrida.

A maior diferença do MiCoach é que, diferente do Nike+iPod, é que ele é compatível com qualquer equipamento esportivo e qualquer aparelho de MP3. A solução da Nike é restrita aos tênis Nike e ao iPod. No sistema da Adidas o sensor pode ser utilizado com qualquer tênis, pois além de ser alojado na parte interna do solado, pode ser instalado nos cadarços.

Todo o gerenciamento do sistema pode ser feito online, em um site da Adidas. Depois de definir o perfil de treino, adequado à condição física e biotipo de cada pessoa, o sistema analisa o desempenho durante a corrida e depois de entender o padrão de treino, ele monitora o ritmo cardíaco para que o usuário não faça esforço desnecessário. Se sentir que o ritmo cardíaco está lento, o MiCoach avisa para apertar o passo, deixando o corpo na melhor condição de corrida possível.

Para corredores experimentes, e com treinadores a postos, o aparelho não tem muita utilidade. Mas para o corredor eventual, para quem quer deixar a vida sedentária de lado, o aparelho é uma boa ajuda, pois evita que o exercício seja mal executado, com resultados aquém do esperado ou, pior, com possíveis danos à saúde do corredor.

O mais interessante da solução oferecida pela Adidas é a parte de inteligência que acompanha o produto. No site MiCoach, o usuário aprende como treinar corretamente, além de comparar a evolução do seu treinamento e condicionamento físico.

A solução da Adidas consiste em um monitor cardíaco, um sensor para tênis e o Pacer, que dá as instruções com voz. Se preferir, o corredor pode ouvir apenas as indicações de voz ou, se quiser, pode conectar um aparelho de MP3, que pode ser de um iPod Touch a um daqueles chinezinhos baratos, e mesclar a música com as instruções sonoras.

O MiCoach será lançado no Brasil em março, e ainda não tem preço definido. No exterior, o aparelho custa em média US$ 130.