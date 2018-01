Adivinha quem fez um vídeo fazendo piada da Apple - Link - Estadão

‘Uma tela maior!!’ ‘Espera aí, uma tela maior?’. FOTO: Reprodução ‘Uma tela maior!!’ ‘Espera aí, uma tela maior?’. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Eu sei e você sabe: foi a Samsung. E não foi um, foram quatro. A fabricante de computadores, celulares, tablets e, mais recentemente, relógios inteligentes adotou como prática de trabalho zoar os coleguinhas da Apple através de comerciais. Ainda mais quando a empresa rival faz um evento que atrai a atenção de milhões de pessoas para o lançamentos de dois celulares com telas maiores que o normal da marca e um relógio que roda o sistema operacional da empresa e se conecta à internet.

A Samsung é dona da série It Doesn’t Take a Genius (“não é preciso ser um gênio”, em tradução livre), que mostra diálogos entre dois personagens que fazem clara referência aos funcionários das lojas da Apple (o nome brinca com o nome dado à equipe de atendimento da Apple, Genius Bar). No primeiro, a piada é em torno das novidades sobre os novos aparelhos, que de acordo com a brincadeira da Samsung, apenas inovou exibindo telas maiores.

O diálogo corre assim:

— Estou tão empolgado.

— Levamos dois anos, dois anos para fazer algo inovador.

— Uma tela maior!!

— Espera aí. Uma tela maior?

— É, todo celular tem uma tela maior…

— Inacreditável…

O caso é que a Samsung já conta com aparelhos com telas maiores desde 2011, quando lançou seu primeiro Galaxy Note, com 5,3 polegadas. No início do mês, a empresa sul-coreana apresentou a quarta versão do aparelho (com tela de 5,7″) durante a feira de eletrônicos de Berlim, a IFA 2014.

No segundo vídeo, o alvo da zoação é o relógio da rival, o Apple Watch. Um dos personagens rouba o celular do colega e lhe apresenta uma relógio “muito mais interessante que o seu celular”. “Esse relógio é muito fascinante. Ele pode fazer coisas.”

Importante notar que a Samsung também tem um relógio, chamado Galaxy Gear, apresentado em setembro de 2013 durante a IFA 2013.

No terceiro, zombam da incapacidade dos aparelhos da Apple de gerenciarem múltiplas janelas, operando tarefas ao mesmo tempo.

Por fim, uma sátira escrachada sobre a transmissão do evento da Apple ao vivo pela internet. A empresa de Cupertino fez livestreaming de toda a apresentação, que poderia ser assistida apenas em Macs, iPhones e iPads. No vídeo, os piadistas zombam da transmissão, sugerindo ter sido falha, travando a todo momento.

“Você trabalha com tecnologia, não pode resolver isso?”, questiona um.