Adobe ? Apple - Link - Estadão

Mesmo depois de Steve Jobs ter publicado uma carta aberta afirmando que nenhum aparelho de sua empresa terá suporte em Flash, a Adobe ainda ama a Apple. Ou ao menos é o que diz um anúncio de página inteira que a companhia plantou no Washington Post de hoje e em vários sites, como o do New York Times e o do blog Engadget.

Slogans como “Nós amamos a Apple”, “Nós amamos HTML 5″ e “Nós amamos a escolha” fazem parte da nova campanha publicitária de internet da empresa. E é claro que todos os banners são feitos em Flash.

Trégua? Que nada. O anúncio continua com a troca de farpas com a fabricante do iPad: “O que nós não amamos é alguém tirando a sua liberdade de escolher e criar, como você pode criar, e qual a sua experiência na web”:

Em um ataque direito à plataforma fechada Apple, os executivos da empresa Chuck Geschke e John Warnock (foto acima) lançaram também um texto em que dizem que o ambiente ‘protegido’ criado no iPhone e no iPad prejudica o futuro da computação móvel.

“Acreditamos que ambientes abertos são mais interessantes para desenvolvedores, produtores de conteúdo e consumidores”, dizem. Por fim, a Adobe criou um site para mostrar a história e o impacto do Flash na internet.

Pelo jeito, a briga não para por aqui.