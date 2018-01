Adobe converte Flash em HTML 5 - Link - Estadão

A Adobe está testando uma ferramenta que deve converter arquivos baseados na sua tecnologia Flash para HTML 5. O projeto chamado Wallaby está disponível para desenvolvedores e designers que quiserem avaliar a nova tecnologia.

Essa primeira versão da ferramenta não é compatível com filmes e arquivos de som. “O foco desta versão inicial do Wallaby é fazer o melhor trabalho possível de converter banners típico para HTML5″, diz o relatório de apresentação do software. Para ver a lista completa de compatibilidade, clique aqui.

A medida é um grande passo da empresa Adobe em direção à concordância com plataformas móveis, principalmente as relacionadas à marca Apple, que baniu o Flash de seus dispositivos. Essa versão inicial do Wallaby é compatível com navegadores como Chrome, Safari no OS X, Windows e iOS (iPad, iPhone e iPod).

Em um comunicado, a Adobe afirma: “Com mais de três milhões de desenvolvedores em Flash na nossa comunidade, a Adobe continua a procurar novos caminhos abertos para atingir as maiores audiências possíveis. O feedback dos usuários do Wallaby permitirá a Adobe entender melhor que tipos de inovações são necessários em nosso investimento de longo prazo em ambas tecnologias: HTML 5 e Flash”.

A incompatibilidade com navegadores era um dos principais problemas apontados pelo W3C (World Wide Web Consortium), o consórcio internacional de empresas que desenvolvem padrões para a internet.

A linguagem HTML 5 vem sendo testada desde 2008 e segue ganhando corpo principalmente desde 2010. Em janeiro deste ano a W3C criou um logo para o HTML 5 a fim de chamar a atenção de desenvolvedores e conseguir mais colaboradores com interesse em melhorar a ferramenta.

O Flash foi excluído de aparelhos da Apple, pois o então CEO Steve Jobs não concordava com a política “fechada” do software e reclamava da pobre performance do Flash em aparelhos móveis, além do alto consumo de bateria que gerava. A decisão técnica e política de Jobs atraiu mais a atenção de desenvolvedores para a linguagem HTML 5 que vinha crescendo.

A Adobe atualmente estuda parcerias com grandes empresas como Microsoft para se manter no mercado. Em outubro, o CEO da Adobe, Shantanu Narayen, em entrevista declarou que o software deles ainda tem um foco em ambientes corporativos e acredita que ainda “há oportunidades imensas reservadas para a nossa companhia”.

Abaixo, um vídeo do ano passado que dava pistas sobre como seria a nova ferramenta da Adobe.