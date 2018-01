Adobe desiste de Flash para Android - Link - Estadão

A dona do reprodutor de mídia Flash Player desistiu finalmente do seu app para Android

SÃO PAULO – A Adobe, responsável pelo desenvolvimento do Flash Player, desistiu do tentar emplacar o recurso em aparelhos celulares Android. A empresa já não tinha presença em aparelhos da Apple, que sempre foi contrária à lógica “fechada” do software e reclamava da sua perfomance (veja aqui o que Jobs pensava sobre Flash).

“O HTML5 é agora compatível com a maioria dos aparelhos móveis, em alguns casos exclusivamente”, escreveu Danny Winokur, vice-presidente da empresa. “Isso torna o HTML5 a melhor solução para criar conteúdo em browsers através de plataformas móveis”, disse se referindo à linguagem aberta HTML5 que reproduz conteúdos multimídia sem a necessidade da instalação de qualquer plug-in.

Em novembro de 2011, a Adobe já havia desistido de atualizar o Flash para browsers de aparelhos móveis. Agora, definitivamente a Adobe abandona o seu maior território ainda amigável ao seu produto, o do sistema operacional do Google, que do seu lado, desde o lançamento da última versão do seu Android, o Jelly Bean – ou 4.1 – já não depende de Flash.

Além de Android e iOS, a Mozilla deve apresentar no início de 2013 no Brasil o seu primeiro aparelho com um sistema operacional próprio, chamado Firefox OS. Todas as aplicações no aparelho funcionarão somente baseado em tecnologia aberta HTML5. Ou seja, sem chance para a Adobe.

