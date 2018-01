Adobe desiste do iPhone - Link - Estadão

Nada de Flash no seu iPhone, iPad e iPod. Os aparelhos da Apple não rodavam programas em Flash, mas agora a Adobe anunciou oficialmente que parou de desenvolver aplicativos para os produtos da Apple. Mike Chambers, responsável pela plataforma Flash, disse em seu blog: “Vou mudar meu foco de atenção do iPhone para os aparelhos que rodam em Android e não me dedicarei mais ao iPhone”.

Chambers criticou a decisão da Apple de restringir as plataformas a serem usadas em seus aparelhos (“Esse sistema fechado está criando um problema para a indústria, para os desenvolvedores e para o consumidor”) e convocou seus colegas para uma mudança (“Já existem muitos desenvolvedores que estão passando seus aplicativos de iPhone para Android e espero que essa tendência só aumente”).

O funcionário da Adobe garante que sua equipe sempre trabalhou respeitando os termos estabelecidos pela Apple e que não há “motivo técnico para a proibição do Flash e a plataforma pode ser usada para o desenvolvimento de aplicativos com boa performance para os aparelhos Apple”.

Cerca de 95% dos vídeos na internet rodam pelo Flash. A Adobe já entrou na justiça americana contra a Apple alegando que a empresa de Steve Jobs tem práticas empresariais que a prejudicam.

