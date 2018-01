Adobe migra softwares para modelo online - Link - Estadão

Pacote Creative Suite, que inclui o Photoshop, vai ser substituído por versão vendida online em assinatura mensal

NOVA YORK – A Adobe anunciou nesta segunda-feira, 6, que está mudando o seu mais famoso pacote de software para um modelo de assinaturas online. O pacote Creative Suite, que inclui programas como o Photoshop, não terá mais novas versões e será substituído pelo Creative Cloud, que dá acesso online aos programas de edição de imagens, vídeo, entre outros, por uma assinatura mensal que custará pelo menos US$ 50, se o usuário comprar o pacote por um ano. O valor é o mesmo para o Brasil, vendido em dólar no site da Adobe.

Assinatura do Creative Cloud começa em US$ 50 por mês. Foto: Paul Sakuma – 13/12/2006

A medida da Adobe, que produz também os programas Illustrator e Acrobat, faz parte de uma tendência da indústria de software de vender programas por meio de uma assinatura, em vez de um item licenciado que é comprado apenas uma vez por um preço alto. A Microsoft, por exemplo, também criou uma assinatura online para o pacote OFfice. A empresa, porém, ainda dá aos consumidores e empresas a opção para comprar o Office individualmente.

“Os consumidores já entendem que o modelo do software licenciado deve acabar”, disse o analista do IDC, Al Hilwa. “A Adobe está à frente no jogo.”

Scott Morris, diretor sênior de marketing da Adobe, disse que a mudança vai ajudar a empresa a se adequar às mudanças do mercado de forma muito mais rápida. Segundo ele, os engenheiros da Adobe vão ficar livres para fazer atualizações e melhorias no software muito mais rápido do que o ciclo tradicional de atualização do modelo anterior, entre 18 e 24 meses.

A Adobe disse que o Creative Cloud alcançou 500 mil assinantes desde que a empresa lançou o serviço um ano atrás.

Morris afirmou que a mudança será uma “grande transição” para os seus consumidores. Ele comparou a nova estratégia à criação do pacote Creative Suite, há 10 anos. Até então, a empresa vendida seus programas separadamente em vez de juntá-los em um pacote só.

“Uma das coisas que nos fazem confiar nesta mudança é que os consumidores que passaram a usar o Creative Cloud estão adorando”, disse ele, citando como vantagens a flexibilidade e os custos menores.

A versão “empacotada” do Creative Suite 6 Master Collection é vendida no varejo online por US$ 2.380.

