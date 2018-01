Adoção de smartphones duplica em um ano - Link - Estadão

Apesar do crescimento, penetração de plataformas móveis no Brasil continua abaixo da média global

SÃO PAULO – O Brasil continua abaixo da média mundial na adoção de plataformas móveis. Dois estudos feitos pelo Ibope, pela ConectAí (frente de pesquisas na internet do IBOPE Inteligência) e pela Worldwide Independent Network of Market Research (WIN), mostram que apesar da penetração de produtos como smartphones, tablets e e-readers ter crescido no País ano passado, ainda está muito abaixo da média global.

A adoção de smartphones, por exemplo, dobrou de 9% para 18% em 2012. Porém, a média global no período foi de 48%. Uma outra pesquisa, feita com mil usuários de internet mostra que entre eles o cenário é mais favorável e o uso de smartphones chega a 44%.

A penetração de tablets também apresentou crescimento, saindo de 1% em 2011 para 5% em 2012, ante 24% da média mundial. Entre os usuários de internet, a penetração sobe para 26%.

Já o uso de e-readers cresceu 1% entre a população e 6% entre os internautas, bem abaixo dos 12% da média global.

Esse cenário só muda quando o critério é a utilização de dispositivos móveis. Nesse quesito os brasileiros superam outros países. A média diária de uso de celular no País é 59 minutos, enquanto a de smartphones é de 84 minutos, a de tablets é de 79 minutos e a de e-readers 63 minutos. Mundialmente, as médias são, respectivamente, 42 minutos, 74 minutos, 71 minutos e 54 minutos.

As pesquisas foram feitas com dois mil brasileiros e mil usuários de internet. No mundo, foi realizada em 54 países, totalizando 54.121 entrevistas.

