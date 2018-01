Adolescente cria enquete sobre assassinato de Obama e é investigado pelo serviço secreto - Link - Estadão

Washington – Um adolescente foi o responsável pela publicação de uma pesquisa no Facebook sobre se o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, deveria ser assassinado. Não serão formalizadas acusações no caso, informou nesta quinta-feira o serviço secreto americano.

“Nós identificamos o indivíduo que publicou a enquete”, disse hoje Ed Donovan, um porta-voz do serviço secreto. “Nós o entrevistamos na presença dos pais”, prosseguiu.

“Não havia intenção criminosa da parte deste adolescente. Estamos caracterizando o caso como um engano”, concluiu Donovan à AFP.

A pesquisa foi publicada no último fim de semana por um usuário do site de relacionamentos Facebook. Os administradores do site retiraram a enquete do ar e bloquearam o acesso do usuário assim que foram notificados, disse um porta-voz do Facebook.

Na sondagem, perguntava-se se “Obama deveria ser morto?”. As respostas possíveis eram “sim”, “não”, “talvez” e “sim, caso ele corte meu seguro-saúde”. Mais de 750 pessoas já haviam votado quando a pesquisa foi retirada do ar. As informações são da Dow Jones.