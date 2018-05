Arquivo Pessoal Dan Shefet, advogado dinamarquês, estará no Brasil para evento do Projeto i2030

Entre os dias 23 e 25 de maio acontecem nas cidades de Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro três seminários promovidos pelo Projeto i2030, iniciativa capitaneada por várias instituições ligadas a tecnologia da informação e comunicação no Brasil. Os eventos reunirão alguns dos principais especialistas do Brasil para debater os desafios da internet hoje, como notícias falsas e violações de privacidade.

O principal destaque do evento será o advogado dinamarquês Dan Shefet, fundador da ONG Association for Accountability and Internet Democracy (AAID), que combate notícias falsas e outros usos indevidos da internet no mundo. Shefet ganhou fama após vencer o Google na Justiça francesa em 2013, garantindo o “direito ao esquecimento”. Na época, a Justiça obrigou o Google a retirar links que difamavam Shefet dos resultados de busca, sob pena de multa.

O Projeto i2030, iniciado pelo brasileiro Tadao Takahashi, um dos pioneiros da implantação da internet no Brasil e fundador da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), inclui um grupo de pesquisadores de instituições como Universidade de São Paulo, Universidade de Brasília, Universidade Federal do Rio de Janeiro e Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (Nic.br), órgão que implementa as decisões e projetos do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI).

"Em dois a três meses queremos formalizar um consórcio envolvendo as instituições dos membros do conselho", conta Takahashi. "Logo em seguida, queremos abrir para a adesão de entidades de todo o tipo." A intenção do Projeto i2030 é formalizar a iniciativa como uma iniciativa acadêmica não governamental.

A inscrição para participar dos seminários do Projeto i2030 é gratuita e pode ser feita pelo site oficial.