Agência britânica espionou webcams de usuários do Yahoo - Link - Estadão

SÃO PAULO – O serviço de escuta eletrônica do governo britânico interceptou e armazenou imagens de webcam de milhões de usuários britânicos com a ajuda da Agência Nacional de Segurança Americana (NSA), segundo documentos secretos revelados pelo jornal britânico The Guardian.

Pessoas que não eram suspeitas de qualquer tipo de delito também era espionadas pela agência. Os arquivos revelam que um programa chamado Optic Nerve recolheu imagens estáticas de chats com webcams do Yahoo e as arquivava em bancos de imagens da agência entre 2008 e 2010. Segundo os documentos, o programa continuava ativo até 2012.

Em apenas seis meses de 2008, por exemplo, a agência colheu imagens de mais de 1,8 milhão de contas de usuários Yahoo em todo o mundo, incluindo algumas de cunho sexual.

Procurado pelo The Guardian o Yahoo negou qualquer conhecimento prévio sobre o programa e afirmou que as agências alcançaram um “nível completamente novo de violação de privacidade”.

O Optic Nerve tinha o objetivo de identificar suspeitos de terrorismo ou criminosos que estivessem usando múltiplas identidades de usuário para ocultar seus nomes.

O programa salvava uma imagem a cada cinco minutos das telas dos usuários e coletava informações de usuários não selecionados, ou seja, a coleta de dados era feita em massa, sem um alvo direcionado.

Segundo o The Guardian, o GCHQ não tem obrigação legal de remover informações sobre cidadãos britânicos dos seus bancos de dados nem de pessoas que estejam nos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia e Canadá. A agência justifica a ação dizendo que a atividade é necessária e se enquadra nas leis britânicas.