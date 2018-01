Agentes da NSA compartilham entre si fotos íntimas interceptadas; diz Snowden - Link - Estadão

“Se eu acabar em uma cadeia em Guantánamo, posso viver com isso”, disse Snowden. FOTO: Reprodução “Se eu acabar em uma cadeia em Guantánamo, posso viver com isso”, disse Snowden. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Se a ideia de que uma agência do governo pode ter acesso a fotos vídeos particulares de uma pessoa parece ruim, imagine então se agentes dessa instituição compartilharem entre si fotos nuas que uma pessoa tenha tirado para enviar ao seu parceiro e que foram interceptadas “por acidente”.

É exatamente isso que acontece no dia a dia da Agência Nacional de Segurança dos EUA (NSA), afirmou Edward Snowden em nova entrevista ao jornal britânico The Guardian, responsável por fazer as primeiras revelações de documentos secretos da NSA.

“Você tem caras jovens, de 18 a 22 anos. De repente é confiada a eles uma posição de extraordinária responsabilidade e eles têm agora acesso a todos os seus arquivos privados. No curso do seu trabalho diário eles encontram algo que é completamente não relacionado ao seu trabalho. Por exemplo, uma foto íntima de alguém nu em uma situação sexualmente comprometedora, mas que é uma pessoa extremamente atraente”, explicou Snowden. “O que eles fazem? Eles viram e mostram para seu colega de trabalho. (…) E então Bill envia a foto para George, que envia para Tom, e mais cedo ou mais tarde a vida inteira dessa pessoa foi vista por todas essas pessoas”, disse.

Segundo Snowden, por falta de auditoria interna e segurança nos sistemas, esses casos nunca são descobertos.

Volta para os EUA

Snowden também falou na entrevista sobre o pedido de extensão do seu asilo na Rússia (que vence em 31 de julho) e a possibilidade de ter que retornar aos EUA. O ex-técnico da NSA voltou a dizer que a administração do presidente Obama nunca iria conceder-lhe um julgamento justo, mas que está em paz caso venha a ser capturado. “Se eu acabar em uma cadeia em Guantánamo, posso viver com isso”, afirmou.

O delator negou ter qualquer acordo com o governo russo e reforçou sua recomendação para que profissionais como médicos, jornalistas, contadores, entre outros, reforcem a segurança das suas comunicações online usando criptografia.

Edward Snowden concedeu uma entrevista de sete horas de duração para o The Guardian. Um vídeo com trechos da entrevista foi divulgado pelo jornal nesta quinta-feira, 17, e está disponível no site do jornal. A íntegra da entrevista está prevista para ser publicada na sexta-feira, 18.