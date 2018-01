Agora é olhar para o futuro - Link - Estadão

O Fórum da Cultura Digital serviu como um encontro de várias redes que estão pensando o tema no Brasil. Embora nada que tenha sido apresentado seja totalmente novo, as conversas dali geraram ideias de que provavelmente todos ouviremos falar

1 Banda larga

Essa é a próxima grande barreira na cultura digital. Ronald da Costa, do Comitê Gestor do Programa de Inclusão Digital, disse que governo está trabalhando em infraestrutura e incentivos fiscais no Plano Nacional de Banda Larga. Mas, para o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o plano precisa avançar. “A velocidade ainda é baixa e o preço é alto”, disse a advogada Veridiana Alimonti

2 Educação

Só as redes não bastam. É preciso pensar no que circula nela e ir além: educar para formar mais programadores. HD Mabuse, cientista do CESAR, apresentou uma sala de aula do século passado e uma atual. Nada mudou. Ele defende o ensino de lógica e programação como fundamentais para os próximos anos. Afinal, na sociedade moderna, é impossível escapar dos softwares – eles estão até mesmo nos semáforos nas ruas

3 Copyright

A placa que avisava que todo o conteúdo produzido no evento estava em Creative Commons deixa clara a orientação do Fórum: todo mundo ali defendia a mudança na Lei de Direitos Autorais. “O direito autoral está diluído. É uma situação nova”, diz o pesquisador e músico Alfredo Bello, que deu uma oficina de remix

4 Faça você mesmo

A capacitação do cidadão foi uma das bases das discussões. As ferramentas para criar e fazer política estão cada vez mais simples e acessíveis. Uma tenda era dedicada a ensinar os passantes. Ali era possível aprender a hackear ou até mesmo ver uma impressora 3D em funcionamento

5 Cidadania

Na rede, todos podem falar, ouvir, debater ideias, opinar, reclamar e exercer cidadania na sua forma mais real. Hernani Dimantas, do Laboratório de Inclusão Digital, cita as etapas para isso: acesso, cultura digital, regulamentação e segurança. Exemplo de quem já fez essa trilha é a blogueira aiamará que relata fatos da sua cultura e idioma pela web

6 Nova economia

As possibilidades que a tecnologia trouxe mudaram a forma como a cultura é consumida – e financiada. O Fórum serviu como encontro para alguns coletivos que estão repensando a economia da cultura, como o Fora do Eixo, que cria um circuito alternativo de shows que tem moedas sociais, e o Partido da Cultura, que quer levar o tema a todas as esferas públicas

