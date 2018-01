Agora sim: o primeiro tweet do espaço - Link - Estadão

O primeiro tweet direto do espaço aconteceu há poucas horas atrás. O astronauta Timothy Creamer (@Astro_TJ) foi o primeiro a twittar, ao vivo, direto da Estação Espacial Internacional.

“Olá ‘Twitterverso’! Estamos agora twittando AO VIVO da Estação Espacial Internacional – o primeiro tweet ao vivo do espaço!”, escreveu ele.

No ano passado, o astronauta Mike Massimino – o @Astro_Mike – fez barulho por ter supostamente twittado do espaço. Mas, na verdade, ele só mandou uma mensagem para a base aqui na Terra, que a republicou no Twitter.

Agora é diferente. A NASA desenvolveu um software que possibilita aos astronautas acessar não só o Twitter direto da ISS, mas também toda a web.

Para isso, os astronautas usam um laptop conectado à um computador na Terra. É possível, inclusive, fazer videoconferências.

Para a agência espacial norte-americana, esse sistema vai tornar a permanência no espaço mais fácil e melhorar a qualidade de vida a bordo durante as missões mais longas.