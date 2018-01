Agora; você é que faz o clipe do seu ídolo - Link - Estadão

Alexandre Schiavo, presidente da Sony Music Brasil

Durante os quase dois meses da promoção, que começou no final de julho, os internautas foram convidados a produzir clipes para Capital Inicial, Detonautas, Libra, Rafael Barreto, Wanessa e para as duplas Zezé di Camargo & Luciano, Victor & Leo, Zé Henrique & Gabriel e João Bosco & Vinícius. O resultado foram mais de mil vídeos produzidos pelos fãs e um milhão e cem mil visualizações no seu canal no YouTube durante a fase de inscrição. Segundo estimativas da gravadora, foram mais de 50 milhões de pessoas impactadas pela iniciativa.

Hoje, começou a segunda etapa da competição, a de votação. 18 vídeos, dois para cada artista, foram escolhidos por uma comissão julgadora para serem votados. “O que contou é a criatividade”, afirma Schiavo. O público agora poderá assistir aos 18 finalistas e votar em seus vídeos preferidos diretamente no YouTube. As produções vencedoras serão os webclipes oficiais dos artistas e seus autores receberão diversos prêmios.

Entre os finalistas há alguns vídeos bem feitinhos e criativos.

CAPITAL INICIAL

