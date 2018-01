Ainda não; Scotty - Link - Estadão

A frase, na verdade, nunca foi dita exatamente desse jeito, mas com algumas variações (como “beam us up, Scotty” ou “Scotty, beam me up”). Ainda assim, se tornou facilmente reconhecida em países de língua inglesa ou entre fãs de ficção científica em todo o mundo. Mas sua consagração popular definitiva só veio recentemente, no momento em que se tornou piada de banheiro em forma de pixação.

A imagem acima devaneia sobre o que aconteceria se Scotty decidisse transportar Kirk de volta para a nave espacial antes da hora certa…