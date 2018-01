Airbnb ainda não tem planos para abrir capital, diz presidente - Link - Estadão

REUTERS/Mike Segar Brian Chesky, presidente executivo do Airbnb, em evento em Nova York

O Airbnb ainda não tem planos específicos de abrir seu capital, disse seu presidente executivo Brian Chesky, na última segunda-feira, 14. "Nós não temos nenhum anúncio a fazer, estamos trabalhando para garantir que a empresa esteja pronta", disse Chesky, durante evento na Bolsa de Valores de Nova York, ao ser questionado sobre planos para uma oferta pública inicial de ações.

"Nossos investidores são muito pacientes e nenhum deles está ansioso para nós abrirmos capital", disse ele, acrescentando que a empresa não precisa levantar mais dinheiro.

Na última semana, a startup disse ter arrecadado US$ 1 bilhão em sua última rodada de financiamento, sendo avaliada em US$ 31 bilhões.

A empresa, que oferece hospedagens não-convencionais, opera em mais de 65 mil cidades em todo o mundo e tornou-se rentável no segundo trimestre de 2016. Recentemente, a startup decidiu expandir suas operações e além de oferecer hospedagens, também possibilita que usuários ofereçam passeios turísticos.

No futuro, a intenção da empresa também é oferecer compras de passagens aéreas e outros serviços relacionados à área de turismo. Para isso, a empresa comprou recentemente a startup Tilt, especializada em passagens, e a empresa de alugueis de alto padrão Luxury Retreats.

Uber. Chesky também falou sobre o Uber, empresa à qual o Airbnb é frequentemente comparado. Segundo ele, o presidente do Uber, Travis Kalanick, "tem feito tudo que pode" para melhorar a situação da empresa, que recentemente tem passado por escândalos de assédio sexual, espionagem e foi acusada de robuar tecnologias.

Chesky disse, no entanto, que não conversou recentemente com o colega sobre a cris recente do Uber.