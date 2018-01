Airbnb fecha nova rodada de investimentos em US$ 1 bilhão - Link - Estadão

Dado Ruvic;REUTERS Airbnb tem sido uma das empresas mais contrárias à gestão Trump, tendo posições fortes no caso da neutralidade da rede e na crise imigratória

O Airbnb fechou nesta quarta-feira, 8, uma nova rodada de investimentos no valor de US$ 1 bilhão, de acordo com formulário preenchido pela empresa e entregue à Securities and Exchange Comission (SEC), entidade regulatória dos Estados Unidos.

Com a rodada, a empresa agora está avaliada em US$ 31 bilhões, de acordo com cotações do mercado.

Segundo a emissora norte-americana CNBC, a rodada foi iniciada em junho do ano passado, e encerrada neste mês de março, quando a empresa conseguiu captar US$ 450 milhões. Entre os investidores, estão o CapitalG, fundo de investimentos do Google, e o TCV.

De acordo com uma fonte próxima ao assunto, o Airbnb se tornou lucrativo no segundo trimestre de 2016, e espera em 2017 ter seu primeiro ano com lucros. Ainda segundo a fonte, a empresa não tem planos de abrir capital. Desde sua fundação, em 2008, o Airbnb já levantou mais de US$ 3 bilhões.

Com a nova rodada, o Airbnb se torna a segunda maior startup dos Estados Unidos de capital fechado, perdendo apenas para o Uber, avaliado em US$ 62,5 bilhões.

Procurada, a empresa não deu detalhes sobre como pretende usar os fundos – é bastante provável, porém, que a companhia foque seus esforços em crescer suas operações globalmente.