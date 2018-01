Airbnb poderá vender passagens aéreas - Link - Estadão

Leia mais Airbnb aposta em mercado de guias turísticos

O serviço de hospedagem alternativa Airbnb deve expandir seus horizontes em breve. De acordo com a agência de notícias Bloomberg, a empresa está desenvolvendo uma nova função do serviço que vai permitir a compra de passagens aéreas, o que a colocará em concorrência direta com sites como Expedia e Decolar.com.

De acordo com fontes próximas à empresa, o projeto ainda está em fase inicial de desenvolvimento, e a empresa ainda não decidiu qual será a estratégia para entrar neste mercado. O Airbnb planeja tirar o projeto do papel nos próximos 18 meses, antes de fazer sua oferta pública de ações (IPO).

Oficialmente, a empresa não comenta os planos. O porta-voz da empresa, Nick Papas, disse que o Airbnb não planeja fazer sua abertura de capital no futuro próximo.

Fundado há oito anos, o Airbnb procura novas fontes de receita para o negócio. Recentemente, a empresa lançou recursos adicionais, que permitem comprar passeios turísticos, fazer reservas em restaurantes e contratar outros serviços por meio do site e aplicativo.

Executivos da startup, que tem valor de mercado estimado em US$ 30 bilhões, já afirmaram que planejam transformar o Airbnb numa plataforma para planejamento das férias, e não somente um serviço de hospedagem.