Al Gore virá para a Campus Party - Link - Estadão

Nobel da Paz e ex-vice presidente dos Estados Unidos, Al Gore é um dos convidados da Campus Party do ano que vem. A quarta edição do evento no Brasil, que acontece entre nos dias 17 e 23 de janeiro, já começa a anunciar os seus participantes. Gore é cofundador da Generation Investment Management, organização que prega o desenvolvimento sustentável, e também da Current TV, televisão voltada para os jovens que tem programação colaborativa e, em grande parte, amadora. Seu livro Uma Verdade Inconveniente virou filme e ganhou o Oscar de melhor documentário.