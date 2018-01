Alemães criam Wi-Fi mais rápido do mundo - Link - Estadão

Sistema é capaz de transmitir 100 gigabits por segundo, o equivalente a um Blu-ray a cada dois segundos

SÃO PAULO – Um grupo de pesquisadores alemães do Instituto Fraunhofer e do Instituto Tecnológico de Karlsruhe desenvolveu uma nova tecnologia Wi-Fi capaz de transmitir dados a 100 gigabits por segundo.

Para se ter uma ideia da potência do novo serviço, ele seria capaz de transmitir o conteúdo de um disco Blu-ray a cada dois segundos, ou é cerca de cem vezes mais rápido que o Google Fiber.

O céu parece ser o limite, entretanto: de acordo com um dos pesquisadores do projeto, Swen König, “sistemas de rádio com taxas de dados de 1 terabit por segundo podem ser viáveis”.

Entretanto, para que a velocidade consiga ser alcançada, é preciso que quase nenhum obstáculo físico esteja entre o roteador e o computador que usará o sistema, que usa sinais de alta frequência.

Coordenador do projeto, o professor Ingmar Kallfass conta que se trata de uma iniciativa “baseada na integração de rádio banda-larga com sistemas de fibra ótica”.

