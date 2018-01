Alemanha adia processo de patente da Apple - Link - Estadão

Empresa acusa Samsung de copiar sua tecnologia de destravamento do celular por toque na tela

MANNHEIM – Uma corte alemã suspendeu um julgamento no qual a Apple alega que a Samsung Electronics copiou sua tecnologia de destravamento de telefone por toque, característica dos dispositivos iPhone e iPad.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Apple também está processando a Motorola pelo mesmo motivo. FOTO: Reprodução

A corte regional de Mannheim disse nesta sexta-feira, 16, que vai esperar uma decisão sobre procedimentos em andamento em uma corte de Munique sobre a tecnologia que permite a usuários destravar o aparelho ao deslizar o dedo em uma tela sensível ao toque.

A decisão da corte de Mannheim envolve o modelo de utilização dessa tecnologia de destravamento, e ocorre duas semanas após a mesma corte ter dispensado um processo sobre a patente dessa tecnologia.

A Apple também trava uma outra batalha legal sobre uma patente deste recurso com a Motorola Mobility.

O caso está entre a série de disputas de propriedade intelectual levadas às cortes na Alemanha, assim como em outros países, à medida que fabricantes de smartphones e tablets competem em um mercado avaliado em bilhões de dólares.

A Apple inicialmente processou a Samsung há quase um ano, alegando que a fabricante sul-coreana copiava “descaradamente” os modelos iPhone e iPad.

A Apple também está envolvida em batalhes sobre patentes com outras fabricantes que utilizam a plataforma Android, do Google, o sistema operacional de maior crescimento, que também é utilizado nos dispositivos da linha Galaxy, da Samsung.

/ Maria Sheahan (REUTERS)