Alemanha pode barrar Motorola no país - Link - Estadão

Um tribunal de Munique aprovou a proibição de produtos a pedido da Apple, que alega infração de patentes

SÃO PAULO – Um tribunal em Munique, na Alemanha, emitiu decisão favorável à proibição de determinados produtos da Motorola que supostamente infringem patentes da Apple. Trata-se de mais uma vitória legal da empresa em sua campanha contra concorrentes que trabalham com o sistema operacional Android, da Google.

—-

A justiça julgou que alguns aparelhos da fabricante infringem a tecnologia “rubber-band” da Apple, que faz com que a tela quique para cima quando se desce a barra de rolagem até o limite de sua borda inferior. A infração da mesma patente foi fundamental na histórica vitória de US$ 1,05 bilhões da Apple contra a concorrente coreana Samsung, em agosto nos Estados Unidos. Alguns produtos da Motorola que podem ser afetados são o Motorola Milestone XT720, o Atrix e o XOOM.

Comprada em agosto de 2011, a Motorola é a aposta da gigante Google a adentrar o lucrativo mercado de tablets e smartphones. Segundo o jornal britânico Guardian, embora um recall na Alemanha não deva entrar em vigor imediatamente, a corte deu a entender que a vitória de uma apelação da Motorola é improvável.