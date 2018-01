Alemanha revisará veto a Galaxy em janeiro - Link - Estadão

Tribunal alemão decidirá em 31 janeiro sobre disputa de patentes entre Apple e Samsung

DUSSELDORF – O tribunal regional superior de Dusseldorf, na Alemanha, informou nesta quarta-feira, 21, que deve decidir no dia 31 de janeiro do ano que vem se mantém uma decisão de uma instância inferior que proíbe a Samsung de distribuir seu Galaxy Tab 10.1 no país. A proibição foi imposta após um pedido da Apple, que alega que a Samsung copiou o design de seus produtos.

A agência de notícias alemã Dapd informou que o juiz que analisa o caso indicou em uma audiência ontem que pode rever a

decisão da instância inferior. Entretanto, um porta-voz do tribunal superior não confirmou essa informação. Mas ele informou que a Samsung apresentou ao tribunal patentes de design com datas anteriores às patentes da Apple, mostrando uma tela com uma superfície plana de vidro na frente.

As informações são da Dow Jones.

/ Álvaro Campos (Agência Estado)