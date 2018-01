Alemanha vai analisar a proposta do Google - Link - Estadão

O governo alemão disse nesta quarta-feira que examinará a proposta do Google de respeitar a privacidade ao dar a opção para as pessoas retirarem as imagens de suas casas do Street View. O governo sinalizou que está disposto a intervir caso seja necessário.

Em um país muito desconfiado de qualquer forma de vigilância por causa da experiência da Gestapo dos nazitas e a polícia secreta Stasi da Alemanha Oriental, a recepção ao Street View tem sido negativa, apesar de os alemães terem recebido garantias de que podem manter seus lares fora do serviço de mapas que registra imagens da rua.

O comunicado do Google na terça-feira de que permitiria aos alemães se desligarem do serviço não dissipou os temores de que a privacidade pode ser ameaçada pelo Street View.

Câmera do carro do Street View exibida durante a CeBit, em março. FOTO: Christian Charisius/REUTERS

“Vamos acompanhar de perto a eficácia da medida e em seguida veremos”, disse uma porta-voz da ministra de Consumo, Ilse Aigner, em uma coletiva de imprensa.

O Google tem sido criticado pelo curto período de tempo dado para que as pessoas registrem suas objeções a participar do Street View (até 15 de setembro).

“Este prazo de quatro semanas não é bom”, disse Ulrich Ropertz, porta-voz da associação de inquilinos alemãos (DMB). “É como se você estivesse preso para sempre se não reclamar agora”, acrescentou.

Mais de 10 mil alemães já solicitaram formalmente que suas casas sejam retiradas do Street View. As criticas de instituições que defendem os direitos civis devem aumentar esse número.

IGUAL A ESPIAR?

“A Stasi ficaria verde de inveja se pudesse coletar esses tipos de dados”, escreveu o jornal alemão conservador Frankfurter Allgemeine Zeitung. “O que se chamava de ‘espionagem estatal’ no passado hoje se chama ‘Google View’”, acrescentou.

Representantes de altos cargos do governo disseram que os moradores poderão deixar suas casas fora das imagens panorâmicas captadas por carros do Google equipados com câmeras a 3 metros de altura.

O Google pretente mapear as 20 maiores cidades da Alemanha no Street View ao fim de 2010, unindo aos 23 países já incluídos no serviço. O Google disse que os rostos humanos e as placas dos carros são borradas.

Lançado em 2007, o Street View permite aos usuários ver a imagem das ruas mapeadas no Google Maps e participar de um “passeio virtual” em seus computadores.

Os críticos dizem que a ferramenta convida ao abuso.

O Google começou a ter problemas na Alemanha em maio depois que as autoridades descubriram que os veículos do Street View estavam armazenando dados privados dos usuários por meio de redes Wi-Fi desprotegidas. O Google qualificou o caso como um erro.

(REUTERS)