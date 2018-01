Alibaba abre novo centro de dados de computação em nuvem - Link - Estadão

Jack Ma, cofundador da Alibaba. FOTO: Reprodução Jack Ma, cofundador da Alibaba. FOTO: Reprodução

PEQUIM – A Alibaba disse nesta sexta-feira que vai abrir um quinto centro de processamento de dados em Shenzhen para atender o serviço AliCloud, o mais recente sinal de seu crescente investimento no pequeno, mas potencialmente lucrativo negócio de computação em nuvem.

Criada em 2009, a AliCloud teve US$ 38 milhões em receita no trimestre encerrado em junho, fatia relativamente pequena da receita total de US$ 2,54 bilhões da Alibaba no trimestre, segundo as demonstrações financeiras apresentadas antes da iminente oferta inicial de ações em Nova York.

A AliCloud, comparada a uma versão nascente do serviço de nuvem da rival norte-americana da Alibaba, a Amazon.com Web Services (AWS), começou como parte de infraestrutura técnica interna da companhia, mas desde então foi ampliada para alugar espaço de armazenamento e processamento para pequenas e médias empresas de Internet na China, como empresas de videogames.

O novo centro de dados da AliCloud atenderá “companhias grandes e pequenas, instituições financeiras e outros terceiros no sul da China”, disse a companhia em um comunicado nesta sexta-feira. A AliCloud inaugurou recentemente seu quarto centro de dados em Hong Kong e mantém outras três instalações na China continental.

Atualmente uma das áreas mais comentadas do setor da Internet, o serviço público de nuvem pode crescer para uma indústria de US$ 100 bilhões até 2017, prevê a consultoria IDC. A AWS, que se tornou grande fonte de receita para a Amazon nos últimos quatro anos, segue líder de mercado com consumidores incluindo a Netflix, mas Microsoft e Google detem fatias significativas do mercado.

/ REUTERS