Alibaba bate recorde e vende US$ 25,4 bilhões no Dia do Solteiro - Link - Estadão

REUTERS/Aly Song Jack Ma, presidente executivo do Alibaba, e a atriz Nicole Kidman durante a festa de abertura do Dia do Solteiro

O gigante chinês do comércio eletrônico Alibaba anunciou que o Dia do Solteiro, festival de compras realizado neste sábado, 11, gerou um volume de vendas de US$ 25,4 bilhões nas lojas online da empresa, o que representa 40% a mais que o valor registrado na data no ano passado. Com a marca, o Dia do Solteiro se consolida como principal festival de compras do e-commerce no mundo, já que o volume de vendas em um único dia supera os números registrados pelos festivais norte-americanos Black Friday e Cyber Monday, juntos.

Criado há dez anos, o Dia do Solteiro é um dia em que pessoas que não estão se relacionado com ninguém usam como "desculpa" para presentear a si mesmo. Em 2009, porém, o Alibaba transformou a data em um festival de descontos para impulsionar as compras online no país, a exemplo de outras datas semelhantes em outros países. Mal sabia ele que estava criando um dos mais importantes festivais do e-commerce na China. "Em termos de escala, o Dia do Solteiro esmaga qualquer outro evento", disse Ben Cavender, pesquisador-chefe da consultoria China Market Research Group.

Tradicionalmente, as vendas começam logo após um evento recheado de celebridades em Shangai, que ocorreu na última sexta-feira à noite. Assim que o relógio bateu meia-noite, as vendas começaram a todo vapor e, em pouco mais de uma hora, o Alibaba já tinha registrado mais de US$ 10 bilhões em vendas.

Enquanto os consumidores enchiam seus carrinhos de compras digitais, um exército de pessoas e robôs já empacotavam uma parte dos mais de 1,5 bilhões de pacotes que devem ser entregues pela empresa ao longo dos próximos seis dias. "É um grande evento para a China e sua economia", disse o cofundador e vice-presidente de conselho do Alibaba, Joseph Tsai. "No Dia do Solteiro, comprar é um esporte, é entretenimento."

As cifras bilionárias, porém, ainda geram alguma desconfiança. No ano passado, a Securities and Exchange Comission (SEC), entidade equivalente à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no Brasil, iniciou uma investigação sobre as práticas de contabilidade do Alibaba, incluindo os números referentes às vendas no Dia do Solteiro. A investigação, porém, ainda não foi concluída.

Na festa de lançamento do Dia do Solteiro, o presidente executivo do Alibaba, Jack Ma, recebeu convidados de peso, como a atriz Nicole Kidman, o cantor Pharrell Williams e músicos e atores chineses. Tudo é pensado para atrair a atenção dos consumidores para o grande dia.

A costureira Fu Wenyue, de 23 anos, afirmou que as ofertas nesse ano eram menores, mas mais personalizadas, já que as companhias usaram tecnologias como análise de grandes conjuntos de dados (Big Data) para ser mais acertivas nas ofertas. Fu gastou 4 mil yuan (cerca de US$ 600) para comprar roupas, cosméticos e utensílios de cozinha. Ela comprou alguns dos itens antes mesmo do Dia do Solteiro, durante eventos de pré-venda, e continuou comprando no mesmo dia. "Acho que gastei mais do que no ano passado", disse a costureira.