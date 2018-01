Alibaba cria plataforma para jogos mobile - Link - Estadão

Gigante chinesa do comércio eletrônico disputará mercado local de quase US$ 2 bilhões com rival Tencent

PEQUIM – A gigante de comércio eletrônico Alibaba Group Holding disse nesta quarta-feira que criará uma plataforma de jogos para dispositivos móveis na China, se aventurando em um setor com crescimento acelerado que é dominado pela rival de tecnologia Tencent Holdings.

Games para dispositivos móveis são muito populares na China, país com o maior número de usuários de smartphones no mundo. Em 2013, a receita gerada com jogos para mobile ficou em 11,24 bilhões de iuanes (US$ 1,86 bilhão), ou 13,5% do mercado geral de games na China, o terceiro maior do mundo.

Liu Chunning, ex-executivo da Tencent e que agora chefia o negócio de entretenimento digital da Alibaba, disse em um comunicado que a plataforma de games para dispositivos móveis será oferecida gratuitamente para desenvolvedores no primeiro ano.

Ele não disse, no entanto, quando a plataforma será lançada e o comunicado deu poucos detalhes adicionais.

A porta-voz da Alibaba Florence Shih disse que a plataforma será lançada no futuro próximo. “Não estamos desenvolvendo jogos para dispositivos móveis, nós somos o operador da plataforma”, ela acrescentou.

A plataforma da Alibaba terá que competir com a Tencent, que divulgou receitas de 338 milhões de iuanes (US$ 55,86 milhões) com jogos para dispositivos móveis no período de janeiro a março do ano passado.

