Alibaba; dona da AliExpress; tem receita abaixo das expectativas - Link - Estadão

Jack Ma, fundador do Alibaba, durante abertura de ações da empresa na Bolsa. FOTO: NYT Jack Ma, fundador do Alibaba, durante abertura de ações da empresa na Bolsa. FOTO: NYT

BANGALORE/SÃO FRANCISCO – A receita trimestral do gigante chinês Alibaba ficou aquém das expectativas de analistas, mostrando sinais de desaceleração da empresa de e-commerce durante a temporada de compras de fim de ano.

A receita subiu 40%, para US$ 4,22 bilhões no trimestre encerrado em dezembro, ante estimativa média de analistas de US$ 4,45 bilhões, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

Mas as margens de lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização se recuperaram após um declínio em relação ao trimestre anterior, para 58% de 50,5% no período de julho a setembro.

No último trimestre, a empresa teve alta de 53,7% de receita, para US$ 2,75 bilhões, e passou a valer mais que o Facebook.

