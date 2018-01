Alibaba planeja fechar período de reservas para IPO mais cedo - Link - Estadão

FOTO: Reuters FOTO: Reuters

NOVA YORK – A Alibaba planeja fechar o período de reservas para sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) antecipadamente após ter recebido pedidos suficientes para vender todas as ações na oferta recorde, disseram fontes com conhecimento do assunto na sexta-feira.

A companhia, que lançou seu IPO na segunda-feira, deve precificar o negócio em 18 de setembro e começar a negociar os papeis no dia seguinte.

Os coordenadores da oferta baseados nos Estados Unidos devem parar de receber pedidos de reserva dos investidores na tarde de terça-feira, disse uma fonte com conhecimento do assunto à Reuters.

O Alibaba deve parar de receber pedidos de reserva na Ásia em 17 de setembro, um dia antes do previsto inicialmente. A Bloomberg antecipou que os pedidos de reserva do Alibaba seriam fechados um dia mais cedo.

Um porta-voz do Alibaba não quis comentar.

Os bancos responsáveis pela operação não decidiram se irão aumentar a faixa de preços ou o número de ações no IPO, disseram as fontes. O grupo chinês de comércio eletrônico tem pedidos para vender ações no teto da faixa esperada de preço de entre 60 e 66 dólares por ação, disseram as fontes.

A Alibaba havia recebido reservas o bastante para cobrir todo o negócio apenas dois dias depois do lançamento, disseram pessoas familiarizadas com o IPO à Reuters na quarta-feira.

O IPO pode levantar US$ 21,1 bilhões no topo da faixa esperada de preço, superando o IPO de US$ 16 bilhõesdo Facebook em 2012 como a maior oferta inicial de tecnologia da história.

/ REUTERS