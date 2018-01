Alvo: PayPal - Link - Estadão

A Operation: Payback, ou Operação Vingança, já tem um novo alvo — e o ataque está programado esta tarde e já começou.

Quem será vítima do ataque tipo DDoS é o Pay Pal, site de pagamentos que decidiu suspender a conta que o WikiLeaks usava para receber doações.

Em nota, o PayPal informou no sábado, 4, que o WikiLeaks havia violado os termos de uso do site. O WikiLeaks, porém, diz que a suspensão aconteceu após pressão do governo americano.

A comunidade de anônimos que prepara a vingança explicou: “embora não tenhamos nenhuma afiliação com o Wikileaks, nós lutamos pelas mesmas razões. Nós queremos transparência e nos opomos à censura. As tentativas de silenciar o WikiLeaks são passos grandes em direção a um mundo em que nós não podemos dizer o que pensamos e não somos capazes de expressar nossas opiniões e ideias”.

O site deles está instável, mas dá para acompanhar o suposto ataque pelo Twitter.