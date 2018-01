Amazon anuncia novo Kindle Fire HDX - Link - Estadão

Destaque do novo tablet da empresa de Jeff Bezos é o “Botão Mayday”, que traz suporte técnico ao usuário via vídeo

SEATTLE – A Amazon.com revelou dois novos tablets de alta definição com um recurso exclusivo de suporte técnico na tela que a empresa espera que se torne uma vantagem contra dispositivos das rivais Apple e Google.

Os novos tablets Kindle Fire HDX têm um recurso que a Amazon chamou de ‘Mayday Button’, ou “Botão de Mayday”, que inicia instantaneamente uma videoconferência com um representante de suporte técnico que pode dizer ao usuário como operar o dispositivo ou até mesmo fazer isso pelo usuário remotamente.

A Amazon disse que o serviço é gratuito para os clientes HDX e estará disponível 24 horas por dia. O objetivo do serviço é um tempo máximo de resposta ao pedido do usuário em 15 segundos. Os usuários podem mover a caixa de vídeo pela tela conforme quiserem e eles não podem ser vistos pelo representante da Amazon.

“Este é o tipo de recurso que estamos aptos a oferecer”, disse o presidente-executivo da Amazon, Jeff Bezos, exibindo os novos tablets a jornalistas na sede da empresa em Seattle. “Muitas das coisas que nós fazemos juntam alta tecnologia com trabalho duro. Essa é uma destas coisas.”

A Amazon não revelou quantos funcionários de suporte técnico estão por trás do serviço Mayday, mas Bezos disse que a empresa estava treinando “milhares” e estava preparada para contratar mais pessoas caso necessário. “Estaremos prontos para a manhã do Natal, que sempre é um grande dia de suporte técnico para nós”, disse Bezos.

Os novos tablets, um com uma tela de 7 polegadas (18 cm) e outro com uma tela de 8,9 polegadas são mais leves e mais poderosos que a geração anterior dos Kindle HD, e parecem ser uma resposta ao iPad da Apple, que é líder de mercado. Os novos tablets HDX da Amazon vêm com capacidades de armazenamento de 16GB, 32GB e 64GB.

O menor tablet Kindle Fire HDX terá o preço de 229 dólares e o maior começará em 379 dólares, ambos os valores envolvem modelos de 16GB e conectividade apenas via WiFi. Em comparação, o iPad mini de 16GB com apenas WiFi começa em 329 dólares, e o maior iPad com as mesmas especificações de capacidade e conectividade custa 499 dólares.

/ REUTERS