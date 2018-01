Amazon anuncia sexta geração do Kindle - Link - Estadão

Aparelho terá integração com a rede social Goodreads; leitores de livros físicos poderão comprar versão digital por preço menor

Bruno Capelas

SÃO PAULO – A Amazon lançou nesta terça-feira, 3, o novo modelo do Kindle Paperwhite, que é sexta geração do leitor de livros digitais a varejista.

Entre os destaques do novo aparelho, está uma tecnologia que permite maior contraste da tela, um processamento mais rápido e integração à rede social de leitores Goodreads. O novo Kindle Paperwhite tem duas versões: uma simples, que já se encontra em pré-venda por US$ 119, e outra que inclui Wi-Fi e 3G, que custará US$ 189 nos Estados Unidos. A empresa não informou se os modelos serão vendidos no Brasil.

Além dos aparelhos, a Amazon também anunciou um novo programa de vendas chamado Kindle MatchBook. Ele permite que clientes que compraram livros físicos no site da empresa possam adquirir a versão digital do mesmo título por um preço menor, de até US$ 2,99.

A nova iniciativa terá início em outubro, mas todos os livros comprados pelos usuários da loja desde sua fundação, em 1995, poderão ser novamente adquiridos em sua versão digital com o desconto.

De acordo com Rudy Grandinetti, vice-presidente da Kindle Content, a ideia nasceu das sugestões que a Amazon recebe de seus consumidores do Kindle de construir, paralelamente, bibliotecas físicas e digitais. A novidade ainda não tem data de previsão para chegar ao Brasil, segundo informações da assessoria da Amazon no país. Entretanto, os clientes brasileiros que já compraram livros pela loja americana poderão utilizar o MatchBook, usando sua conta estrangeira e pagando os valores em dólar.