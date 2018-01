Amazon apresenta tablet e e-reader - Link - Estadão

A empresa mostrou hoje o tablet Kindle Fire, mais dois leitores eletrônicos touch e uma versão menor e mais barato do tradicional e-reader

SÃO PAULO – A Amazon apresentou na manhã desta quarta-feira, 28, o seu primeiro tablet baseado em Android, chamado Kindle Fire; uma versão com tela sensível a toque do seu leitor eletrônico, chamado Kindle Touch, e um redesenho do seu tradicional e-reader Kindle, agora mais leve e barato. A varejista online aposta no vasto conteúdo baseado na nuvem e no preço baixo para competir no mercado de tablets dominado pela Apple e seu iPad.

O Kindle Fire chega pesando 414 gramas, com tela touchscreen de 7 polegadas, 8GB para armazenamento interno, processador dual core, e custando US$ 200. Comparando, a versão mais barata do iPad é vendida pelas loja da Apple por US$ 500. O menor Galaxy Tab, dentre os três modelos da Samsung (tem de 7 polegadas, 8.9″ e 10.1″) sai por US$ 349 e o mais caro, por US$ 499.

Pelo site da Amazon já é possível entrar na lista de pré-venda e aguardar até o dia 15 de novembro até que o produto esteja disponível no mercado. A previsão de vendas, segundo a Forrester, é de 5 milhões de aparelhos só no último trimestre desse ano.

O Kindle Touch chega nas versões Wi-Fi e 3G/Wi-Fi e 4GB de memória interna. O tamanho (17,2 cm x 12 cm x 1,1 cm) e o peso (220g) colaboram para a manipulação do aparelho, que, durante a leitura, dividiu (de forma não aparente) a tela de 6″ em três regiões (veja imagem ao lado) com as opções de passar, voltar a página e abrir o menu. Sobre preços, o Kindle Touch vai de US$99 a US$149 (3G).

A empresa afirma que nenhum contrato ou plano será exigido e que a garantia é de que a internet 3G tenha cobertura em regiões espelhadas em 100 países (veja quais são as áreas). A Amazon garantiu que a internet 3G, dentro da área de cobertura será gratuita. Os aparelhos estão em pré-venda, mas devem chegar ao mercado no dia 21 de novembro.

Além dos novos modelos, a Amazon remodelou o seu mais antigo, o leitor eletrônico Kindle. Mais leve, agora com 170g (redução de 30%) e um tanto menor (menos 18%), embora a tela de 6″ tenha sido mantida. O preço ficou em US$79.

Nas nuvens. O armazenamento de conteúdo, para todos os aparelhos, é feito na nuvem e sem limitação de quantidade. Graças ao mecanismo, a Amazon consegue oferecer os serviços baseados na web (AWS) e garantir algumas facilidades como a possibilidade de acessar o conteúdo (músicas, filmes, livro, revistas, jornais, apps de games) a partir de diferentes aparelhos e de onde parou. É o que a Amazon chama de Whispersync.

Ao apresentar o recurso, o CEO da empresa, Jeff Bezos, aproveitou a oportunidade para alfinetar a maior concorrente do Kindle Fire: “O modelo no qual você é o responsável por fazer o backup do seu próprio conteúdo é um modelo quebrado”, disse sugerindo a comparação com o sistema de backup da Apple, que guarda os arquivos do celular apenas quando este é conectado via USB ao computador. Pelo aparelho da Amazon, os arquivos utilizados serão automaticamente guardados e lembrados e uma coluna de tarefas.

Seda. A Amazon construiu um navegador específico para o tablet Fire. Chamado de “Amazon Silk”, o browser divide as demandas (streaming de música ou vídeo, abertura de páginas na web) entre o processador do aparelho e o servidor da Amazon. A ideia é que dividindo, a navegação por meio do aparelho móvel seja mais rápida. Entenda mais sobre o Silk no vídeo:

