Amazon até fora da internet? - Link - Estadão

Amazon até fora da internet?

E a maior loja virtual do mundo pode sair da internet e ir, finalmente, para as ruas. Segundo o jornal inglês The Times deste domingo (6), a gigante do comércio eletrônico estaria procurando imóveis em áreas caras da cidade para abrir sua primeira loja física na capital inglesa. A busca por locações acontece após a principal cadeia de lojas de livros do Reino Unido, a americana Borders, ter anunciado que irá fechar suas lojas até o fim deste ano. Mas fontes ligadas à Amazon apontam que a nova loja seria voltada para produtos que vão além dos itens culturais (como discos, livros e DVDs) que estabeleceram a reputação da loja virtual e deverá ser voltada ao varejo em geral, incluindo roupas, acessórios e eletroeletrônicos.

06/12/2009 | 14h46

Por Alexandre Matias - O Estado de S. Paulo