Amazon compra desenvolvedora de jogos - Link - Estadão

SÃO PAULO – A Amazon confirmou na quinta-feira, 6, a compra da desenvolvedora de jogos Double Helix, responsável por um dos grandes títulos do Xbox One até agora, o jogo de luta Killer Instinct – os valores da transação não foram divulgados.

De acordo com um comunicado divulgado pela empresa de Jeff Bezos, a aquisição faz parte “de um compromisso contínuo para criar jogos inovadores para nossos clientes”.

Sim, a Amazon já havia lançado alguns jogos desde 2012, feitos em parceria com um estúdio independente, mas parece que, assim como a ideia de fazer conteúdo para streaming aos moldes do Netflix, a empresa também quer criar seus próprios jogos.

De acordo com o blog VG247, especializado na cobertura da indústria de games, Jeff Bezos planeja lançar um console próprio que custe em torno de US$ 300 e seja um rival direto para Sony, Microsoft e Nintendo, baseado no sistema Android.