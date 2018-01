Amazon compra loja de música online - Link - Estadão

Procurando expandir sua posição no mercado de música online contra a iTunes Store da Apple, a Amazon comprou a loja de música digital Amie Street. O valor do negócio não foi divulgado.

Em e-mail enviado aos usuários nesta quarta-feira, 8, a Amie Street disse ter encontrado “um grande lar” para o seu site AmieStreet.com com a Amazon. O primeiro investimento da Amazon na Amie Street aconteceu quatro anos atrás.

A Amie Street foi fundada em 2006. Ao contrário de outras lojas online de música digital, as canções são colocadas gratuitamente para download no início e aumentam de preço conforme a popularidade.

O e-mail aos usuários afirma que a partir de 22 de setembro, os visitantes da página serão direcionados para a Amazon e o serviço, encerrado. Usuários terão até a mesma data para gastar os créditos ou fazer download das músicas já compradas.

Na tarde desta quarta-feira, o site estava fora do ar, exibindo um aviso de manuntenção.

No comunicado, a Amie Street afirmou que vai focar no desenvolvimento do Songza.com, um serviço de rádio online que criar playlists sociais, junto com os amigos.

