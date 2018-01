Amazon compra loja digital de quadrinhos ComiXology - Link - Estadão

Versão do ComiXology para iOS foi um dos únicos não-games a entrar na top 20 aplicativos mais lucrativos em 2013. Versão do ComiXology para iOS foi um dos únicos não-games a entrar na top 20 aplicativos mais lucrativos em 2013. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Jeff Bezos acaba de se tornar um novo fã de quadrinhos: na tarde da quinta-feira, 10, a Amazon comprou a ComiXology, loja digital de HQs que vendeu 4 bilhões de páginas de gibis em 2013 e foi um dos apps mais lucrativos da AppStore (da Apple) no ano passado.

Chamada informalmente de “iTunes para quadrinhos” ou “Kindle Store para quadrinhos”, a ComiXology tem mais de 50 mil revistas em seu acervo (incluindo edições da DC Comics e da Marvel), disponíveis para serem compradas pelos seus usuários, e que podem ser lidos tanto na web quanto na versão para iOS ou Android de seu aplicativo.

Em 2013, a empresa também criou uma ferramenta para autopublicação de quadrinhos, que permite a criadores de histórias vender seu próprio trabalho – uma iniciativa parecida com a da própria Amazon para livros.

Os termos do acordo ainda não foram revelados, mas o CEO da Comixology David Steinberger escreveu uma carta para seus clientes, contando que começou seu negócio com o “objetivo de fazer qualquer pessoa no mundo uma fã de quadrinhos. Com a ajuda da Amazon, esse sonho é cada vez mais possível”. Além disso, Steinberger avisa que a ComiXology continuará com sua identidade própria e acredita que o melhor ainda está por vir.