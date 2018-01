Amazon compra start-up de tecnologia touchscreen - Link - Estadão

Em uma resposta direta ao lançamento do iPad da Apple, a Amazon anunciou nesta quarta-feira que comprou a start-up Touchco, especializada no desenvolvimento de superfícies touchscreen. Segundo o New York Times, a empresa se mudará para Cupertino, onde ajudará os desenvolvedores do Kindle a criar uma versão sensível ao toque do e-reader.

A Touchco, que hoje emprega seis pessoas, começou como um projeto da Universidade de Nova York para pesquisas em mídia e ainda não colocou nenhum de seus produtos no mercado. O laboratório trabalha com uma espécie de tela touchscreen transparente, totalmente flexível e que é capaz de identificar diversos toques ao mesmo tempo.

As películas foram feitas para se integrarem com telas de LCD com o do recém-lançado tablet da Apple, o que pode sinalizar que a Amazon estaria trabalhando em uma versão colorida – e sem tinta eletrônica – do Kindle.

É… Ao que parece, a briga pela leitura digital só está começando.