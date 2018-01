Amazon contrata ex-secretário de Barack Obama - Link - Estadão

WASHINGTON – A Amazon.com contratou o ex-porta-voz do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, como vice-presidente sênior para assuntos corporativos globais, publicou o site norte-americano Politico nesta quinta-feira, 26.

Jay Carney deixou o governo Obama em junho, após mais de três anos no cargo. Desde então, Carney era comentarista político da emissora CNN. Carney, que vai supervisionar os esforços de lobby e relações públicas da Amazon, vai se reportar ao presidente-executivo da companhia, Jeff Bezos.

Em agosto passado, outra empresa de tecnologia foi buscar um novo recruta na Casa Branca. David Plouffe, de 47 anos, coordenador das duas campanhas que elegeram o presidente americano Barack Obama, foi o escolhido para lidar com o embate legal que o Uber enfrenta em diversos países.

Plouffe foi a primeira pessoa citada por Obama, depois de sua família, no seu primeiro discurso de posse. Ele chefiava a equipe de estrategistas políticos do presidente americano quando foi sondado para assumir a vice-presidência de políticas e estratégias do Uber, cargo que passará a ocupar na empresa em setembro.

O cofundador e presidente executivo do Uber, Travis Kalanick, declarou ter encontrado um “brilhante general” que possui o conhecimento político que uma empresa cheia de profissionais de tecnologia não possui “para lidar com o cartel das empresas de táxi”.

Em julho passado, o próprio Jay Carney havia sido sondado pelo Uber para ocupar o cargo de gerente de comunicação da startup.

/REUTERS