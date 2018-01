Amazon cria 'moeda virtual' para o Kindle Fire - Link - Estadão

A moeda ‘Amazon Coins’ poderá ser usada para comprar aplicativos para o tablet Kindle Fire, produzido pela empresa

Por Sergio Caldas

Foto: Shannon Stapleton/Reuters

NOVA YORK – A Amazon anunciou nesta terça-feira, 5, a criação de uma “moeda virtual”, chamada Amazon Coins, para a compra de aplicativos, jogos e itens dentro de aplicativos no Kindle Fire, tablet comercializado pela varejista norte-americana.

O vice-presidente de aplicativos e games da Amazon, Paul Ryder, descreveu as moedas, que devem ser lançadas em maio, como “uma forma fácil de gastar com aplicativos de desenvolvedores de aplicativos para o Kindle Fire na loja virtual da Amazon”.

Os desenvolvedores de aplicativos receberão a fatia de receita padrão, de 70%, quando clientes fizerem compras com a nova moeda.

