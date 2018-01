Amazon deve abrir loja offline - Link - Estadão

Sucesso da Apple Store é apontado como motivação

Lojas serviriam também para explicar os serviços ligados aos aparelhos (FOTO: Reuters)

Rumores de que a Amazon abrirá uma loja física em Seattle nos próximos meses ganharam força no fim de semana com publicação de notícias em blogs especializados. O movimento da Amazon em direção ao mundo físico pode ser inspirada pelo sucesso da Apple, que tem centenas de lojas próprias.

Em uma coletiva de imprensa da Associação Nacional de Fundos de Investimento, no fim de 2011, alguns players da indústria sugeriram que a Amazon poderia lançar uma cadeia de lojas aos moldes da Apple Store para permitir que seus consumidores testem seus aparelhos

“O primeiro objetivo do teste é determinar se sua presença física no varejo pode acelerar as vendas dos aparelhos da linha Kindle e, com isso, o consumo de conteúdo digital, ao ponto de reverter o investimento”, diz Jim Friedland, analista da Cowen & Co. A Amazon não se manifestou.

A movimentação é uma grande mudança para a Amazon, que prosperou competindo de maneira agressiva no preço com tradicionais varejistas que lutam com o preço de manter lojas físicas.

Mas a linha de aparelhos Kindle pode vender melhor se os consumidores puderem experimentá-los antes de comprar. Eles já são vendidos em outras redes físicas, como Target, Best Buy e Staples. No entanto, a Amazon está analisando os potenciais benefícios de ter suas próprias lojas.

Se a empresa lançar mais aparelhos, como smartphones ou um tablet maior, por exemplo, ter uma loja física pode ajudar a explicar aos consumidores como usar esses aparelhos, assim como quais são os serviços ligados a eles, explica Friedman.

A Apple, que é concorrente direta na Amazon no mercado de tablets, teve enorme sucesso com sua cadeia de lojas que, até o final do ano passado, contava com 361 pontos.

A Amazon paga impostos sobre as vendas online nos estados em que tem instalações físicas. Uma loja em Seatlle não criaria novas obrigações tributárias para a empresa pois ela já paga impostos no estado de Washington.