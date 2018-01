Amazon e iTunes cancelam venda de álbuns nazistas - Link - Estadão

A Apple a Amazon eliminaram do seu catálogo canções nazistas proibidas na Alemanha depois de uma denúncia de um jornal do país. Até o começo da manhã, uma oferta do iTunes permitia que os usuários baixassem cinco álbuns de canções nazis, entre elas o hino do Partido Nacional Socialista (NSDAP), proibido em 1945.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A canção, informa o jornal Hannoversche Allgemeine Zeitung, encontrava-se desde 2008 no índio de produtos do iTunes. O período ainda diz que o estado de Baja Sajonia, no central da Alemanha, assegura que entrou em contato com as duas empresas e foi avisado que entre 24 e 48 horas o conteúdo seria eliminado.

Ante a pergunta de se conheciam a proibição a essas canções, a Apple não quis se pronunciar. O tribunal constitucional foi citado na matéria do jornal afirmando que a venda é “claramente punível”.

Desde 1998, a Oficina de Investigação Criminal da Alemanha já interviu em 1500 denúncias de veiculação de conteúdo nazista ou ultradireitista.

/EFE